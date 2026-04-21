Песков отреагировал на сообщения о возможных ядерных учениях Франции и Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос возможных ядерных учений Франции и Польши.

"Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Гданьске заявил, что Франция и Польша обсуждают проведение совместных военных учений, включая элементы ядерного сдерживания. По его словам, стороны рассматривают "обмен информацией и совместные учения" в рамках французской инициативы по вовлечению союзников в систему ядерного сдерживания.

Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что Польша решила присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству.

Напомним, в МИД РФ заявили, что российские военные обновят список целей с учетом ядерной стратегии Франции. Париж до этого выразил намерение размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы.