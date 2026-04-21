Общество Санкт-Петербург
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Петербургский расчленитель Олег Соколов хочет раньше срока выйти из колонии

В начале апреля петербургский историк Олег Соколов, расчленивший шесть лет назад юную возлюбленную, подал в суд прошение о замене отбывания срока в колонии (которая располагается на окраине Петербурга) на принудительные работы. На исковое заявление в судебной картотеке обратил внимание портал 78.ru.

Бывший доцент СПбГУ Соколов отбыл уже почти половину срока (его приговорили к 12 годам 6 месяцам колонии). В прошлом году стало известно, что историк-расчленитель пытался уйти на СВО, но ему отказали в заключении контракта: предельный возраст для службы 65 лет, а Соколову на тот момент уже исполнилось 68.

По данным "Комсомольской правды", в колонии Соколов работает библиотекарем, проводит исторические лекции для заключенных, ведет себя образцово. За время отбывания наказания он успел написать мемуары, также ведет переписку с поклонниками и поклонницами (в том числе романтическую).

Резонансное убийство произошло в начале ноября 2019 года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты. Соколова приговорили к 12,5 годам за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Теги: олег соколов, убийство, колония


Развитие сюжета:

Ранее 21.04.2026 14:11 Мск Историку Соколову отказали в замене колонии на принудительные работы

