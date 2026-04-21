Эстония призвала Украину не угрожать нападением России

Эстония опровергла заявление Украины о подготовке России к нападению на страны Прибалтики. Глава МИД республики Маргус Цахкна заявил, что разведывательные данные не подтверждают подобных угроз, которые озвучивает Киев.

"Мы не видим, чтобы Россия сосредотачивала свои войска или вообще готовилась каким-либо образом напасть на НАТО или страны Балтии, скорее наоборот", – сказал министр.

Что значит "скорее наоборот", он не уточнил.

Председатель внешнеполитического комитета парламента сказал, что если Киев имеет какие-то конкретные данные, то должен был передать их союзникам по закрытым каналам, а не вбрасывать в прессе. Сейчас же Зеленский, по его мнению, лишь подрывает доверие к пятой статье НАТО наряду с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Зеленский решил сыграть на вопросе ограничений соцсетей в России, заявив, что это делается для подготовки к новой мобилизации под нападение на Европу. А та недостаточно помогает Киеву и может стать следующей жертвой.