21 Апреля 2026
Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Делегация Кировской области на "ИННОПРОМ. Центральная Азия" представила презентацию о культурном коде региона

В рамках сессии «Диалог поколений» на площадке выставки-форума «ИННОПРОМ. Центральная Азия» и на стенде Национального центра «Россия» состоялась дискуссия о культурном коде Кировской области и всемирно знаменитом народном промысле региона — дымковской игрушки.

Мастер-творец Лариса Ушакова провела мастер-класс на стенде наццентра «Россия», в ходе которого представила основы изготовления дымковской игрушки.

(2026)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Отметим, что стенд посетил первый dnwt-премьер Правительства России Денис Мантуров, руководитель Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и губернатор Кировской области Александр Соколов.

В ходе сессии о культурном коде Кировской области заместитель председателя правительства региона Денис Пестриков, курирующий развитие туризма и креативных индустрий акцентировал внимание участников на важности сохранения национальных традиций, которые могут повысить конкурентоспособность продукции и стать основой для налаживания международного диалога через национальный колорит. Участники обсуждения согласились с мнением, что уважение к истории и развитие народных промыслов являются важными аспектами для диалога стран — России и Узбекистана.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Визитная карточка Кировской области - национальный промысел дымковская игрушка. Этот уникальный промысел появился именно в Вятском крае и до сего времени является культурным достоянием России. Глиняные игрушки, барыни, индюки, свистульки расписываются яркими цветами: красным, желтым, синим, зеленым. Каждая фигурка — авторская работа, без повторов и шаблонов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов подчеркнул, что народные промыслы Кировской области — это материализация живой энергии, которая интегрируется в современные форматы, включая гастрономию и высокие технологии. Напомним, что дымковская палитра украсила в декабре 2025 года ГУМ и каток на Красной площади в Москве.

Итогом обсуждения перспектив по культурному обмену стало предложение расширять культурный обмен и экономическое сотрудничество Кировской области с узбекскими партнерами. Также обсуждались возможности экспорта и импорта продукции народных промыслов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Презентация культурного кода Кировской области в Узбекистане стала значимым событием, подчеркивающим важность культурного обмена и сотрудничества. Оба региона выразили готовность к дальнейшему взаимодействию, что открывает новые возможности для развития как культурных, так и экономических связей.

Теги: иннопром центральная азия, делегация кировской области, александр соколов


