Москва готова возобновить поставки нефти по "Дружбе"

Москва готова возобновить поставки нефти для Венгрии по нефтепроводу "Дружба" – как это и предусматривают обязательства заключенного с Будапештом договора, но восстановление транзита полностью зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

"Все зависит от киевского режима — откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж", - сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что до конца апреля нефтепровод "Дружба" будет "частично отремонтирован".

"Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс", - заявил Зеленский на брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В феврале 2026 года Киев заявил, что был поврежден участок нефтепровода, из-за чего транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был прекращен. Власти Венгрии обвиняли Киев в затягивании ремонта по политическим мотивам. В апреле Зеленский заявил, что "Дружбу" отремонтируют весной, но не уточнил сроки.