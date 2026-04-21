В свердловских аптеках перестали продавать вакцину от клещевого энцефалита

Вакцины против клещевого энцефалита больше нельзя приобрести в аптеках Свердловской области. Об этом сообщает региональный минздрав, ссылаясь на изменения в регламенте реализации вакцины.

"Это связано с тем, что вакцина именно против данного заболевания выпускается не в индивидуальной упаковке, а по 10 ампул. Теперь вся процедура, от закупа вакцины до инъекции, может проводиться только в медицинских организациях, имеющих соответствующие лицензии", - отметил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Александр Харитонов.

По его словам, еще не все госучреждения успели перестроиться на новый порядок, однако показательными в этом отношении можно назвать екатеринбургские городскую больницу №3 и детскую больницу №11, а в области – Серовскую ГБ.

На этой неделе на Средний Урал должны доставить партию детских вакцин на 70 тыс. доз, приобретенных за счет регионального бюджета. Продолжается и бесплатная вакцинация взрослых, а на следующей неделе прививки будут ставить детям от 15 месяцев - первые две прививки и первая вакцинация.

На сегодняшний день в Свердловской области от клещевого энцефалита было поставлено около 110 прививок.