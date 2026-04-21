Губернатор Прикамья назначил врио главы администрации Александровского округа

Временно исполняющим полномочия главы администрации Александровского муниципального округа назначена Наталья Половникова. Соответствующий приказ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. К своим обязанностям Половникова приступила сегодня, сообщает РБК Пермь.

Наталья Половникова занимает должность заместителя главы администрации округа по градостроительству — начальника управления имущественных и земельных отношений.

На минувшей неделе прежняя глава муниципалитета Ольга Белобаржевская досрочно сложила свои полномочия. Ее отставки добивалась в суде прокуратура.

Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что глава муниципалитета состояла в незарегистрированных отношениях со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. После того, как подчинённый был уволен, пара официально зарегистрировала брак.