В Екатеринбурге финальную серию шоу "Титаны. Битва сезонов" покажут на большом экране

В это воскресенье, 26 апреля, на площадке Академии спорта РМК в Екатеринбурге (ул. Архангела Михаила, 5) состоится бесплатный показ финальной серии шоу "Титаны. Битва сезонов" при участии легендарных атлетов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, ранее мероприятие было запланировано на субботу, 25 апреля. Но оказалось, что в Екатеринбурге огромное количество фанатов шоу "Титаны", и многие не успели зарегистрироваться, чтобы увидеть финальный выпуск первыми и пообщаться с популярными участниками проекта. Поэтому было принято решение перенести мероприятие на воскресенье и увеличить количество мест.

Организаторы пока не раскрывают всех деталей. Но известно, что добавят еще одну локацию для просмотра финала шоу в спортивном зале RCC – с большим экраном и мягкой зоной для комфортного просмотра.

Гостей ждет еще один сюрприз: серию покажут полностью. Таким образом, уральские зрители смогут увидеть финал шоу до выхода в эфир ТНТ.

Сбор гостей начнется в 15:00. До 16:00 будет идти живое общение с "Титанами" в спортивном зале нового поколения RCC, и у зрителей будет возможность сделать фото с легендами спорта. С 16:00 до 19:00 пройдет показ финальной серии шоу "Титаны. Битва сезонов".

Регистрация на мероприятие по этой ссылке. Всем, кто уже зарегистрировался, проходить повторную регистрацию не нужно, их регистрация является актуальной. Возрастное ограничение 16+.