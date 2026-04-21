ЦПКиО в Екатеринбурге начнут обрабатывать от клещей 22 апреля

Парк Маяковского в Екатеринбурге обработают от клещей 22 и 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

По словам руководства парка, для обработки специалистам нужны определенные погодные условия, которые не позволяли провести работу раньше. На сегодняшний день даты предварительные, однако обработать зеленые зоны собираются в два этапа и оба - до конца месяца.

Сейчас горожан просят не заходить на газон и гулять исключительно по дорожкам, а также не забывать осматривать себя и своих компаньонов после прогулки.

Ранее в областном минздраве сообщили, что до конца текущей недели поступит первая партия вакцины от клещей для детей – 70 тыс. доз, приобретенные за счет регионального бюджета.