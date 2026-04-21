Председатель Астраханской городской Думы работает на площадке Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

Накануне в столице стартовал III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

Делегацию Астраханской области возглавляет губернатор Игорь Бабушкин. В состав также вошли главы муниципальных образований и округов, представители руководства региона, среди которых председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

На торжественном открытии перед собравшимися выступили первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, Председатель Всероссийский политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и другие.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления организовала на форуме более 20 тематических сессий с участием представителей Совета Федерации, Правительства РФ, Госдумы и ведущих экспертов. В этом году на мероприятие прибыли также более 60 иностранных участников.

В рамках насыщенной программы запланированы панельные дискуссии, образовательные лектории, мастер-лекции, церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», выставка «Большие решения малой родины», Форум городов-побратимов, Фестиваль культур «Сердце Родины» и другие мероприятия.

В течение трёх дней участники примут активное участие в дискуссиях, поделятся собственным опытом и изучат успешные практики коллег из других регионов для дальнейшего внедрения эффективных решений на территории муниципалитетов округа.

Заключительной дискуссией первого дня работы III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» стала тема «Интеграция СВОих героев в мирную жизнь», в рамках которой выступил Игорь Бабушкин.

По итогам первого дня форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» были выработаны конкретные инициативы в сфере поддержки муниципальных служащих, ветеранов СВО, развития сельских территорий, международного сотрудничества городов и пространственного развития страны. Подписанные соглашения и принятые решения напрямую повлияют на качество жизни людей в каждом муниципалитете России.