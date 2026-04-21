Председатель Астраханской городской Думы работает на площадке Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

21 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Председатель Астраханской городской Думы работает на площадке Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

Накануне в столице стартовал III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. 

Делегацию Астраханской области возглавляет губернатор Игорь Бабушкин. В состав также вошли главы муниципальных образований и округов, представители руководства региона, среди которых председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

На торжественном открытии перед собравшимися выступили первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, Председатель Всероссийский политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и другие.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления организовала на форуме более 20 тематических сессий с участием представителей Совета Федерации, Правительства РФ, Госдумы и ведущих экспертов. В этом году на мероприятие прибыли также более 60 иностранных участников.

В рамках насыщенной программы запланированы панельные дискуссии, образовательные лектории, мастер-лекции, церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», выставка «Большие решения малой родины», Форум городов-побратимов, Фестиваль культур «Сердце Родины» и другие мероприятия.

В течение трёх дней участники примут активное участие в дискуссиях, поделятся собственным опытом и изучат успешные практики коллег из других регионов для дальнейшего внедрения эффективных решений на территории муниципалитетов округа.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Заключительной дискуссией первого дня работы III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» стала тема «Интеграция СВОих героев в мирную жизнь», в рамках которой выступил  Игорь Бабушкин.

По итогам первого дня форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» были выработаны конкретные инициативы в сфере поддержки муниципальных служащих, ветеранов СВО, развития сельских территорий, международного сотрудничества городов и пространственного развития страны. Подписанные соглашения и принятые решения напрямую повлияют на качество жизни людей в каждом муниципалитете России.

