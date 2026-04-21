Названы размеры технологического сбора на ноутбуки и смартфоны

Министерство промышленности и торговли России раскрыло размер так называемого технологического сбора, который будет взыматься с производителей и продавцов электроники уже с сентября 2026 года.

Так, для ноутбуков техсбор составит 500 руб. с единицы техники, для смартфонов – 250 руб., пишет РБК.

Ранее власти заявили, что техсбор пойдет на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности страны, которая до сих пор далека от импортозамещения. При этом бизнес тревожится из-за порядка уплаты техсбора: его потребуют уплатить еще до момента допуска электроники к продаже. Участники рынка полагают, что это создаст риски для операционной деятельности компаний, и в итоге их (риски) в виде дополнительной инфляции цен на те же смартфоны переложат на плечи покупателей.