Игорь Седов поздравил астраханцев с Днем местного самоуправления

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов обратился к горожанам с поздравлением в связи с празднованием Дня местного самоуправления в стране.

"Уважаемые коллеги, работники муниципальной службы! Дорогие ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём местного самоуправления!", - поздравил спикер городской Думы.

Игорь Седов подчеркнул, что муниципальная власть — это самый передовой край взаимодействия с гражданами.

"Именно к вам люди идут со своими насущными проблемами, предложениями и надеждами. Ваша работа требует не только глубоких профессиональных знаний, но и огромного терпения, искренней любви к родному городу. Благоустройство улиц, развитие социальной инфраструктуры, решение вопросов ЖКХ — от вашей ответственности и оперативности напрямую зависит качество жизни в Астрахани", - отметил председатель Астраханской городской Думы.

И пожелал муниципальным служащим неиссякаемой энергии, реализации всех намеченных планов и новых свершений на благо жителей города.