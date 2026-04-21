Губернатор Югры Руслан Кухарук выступит в окружной думе с докладом о работе за 2025 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Отчет будет представлен парламентариям на ближайшем заседании, которое состоится 23 апреля. В проекте повестки отчет поставили вторым пунктом, сразу после утверждения перечня вопросов для рассмотрения.

Напомним, что в декабре 2025 года губернатор Югры Руслан Кухарук также подвел итоги работы в рамках прямой линии с жителями региона.