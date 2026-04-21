МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА

МИД ФРГ вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Минобороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева.

В ведомстве заявили о "прямых угрозах России против целей в Германии". В МИДе страны добавили, что не позволят себя запугать, назвав любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемой, передает ТАСС.

Ранее Великобритания сообщила о "крупнейшей в истории" поставке беспилотников Украине. Страна планирует в 2026 году передать Киеву более 120 тыс. дронов. Поставки ожидаются и из других европейских государств.

Министерство обороны РФ заявило, что решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет к их "ползучему превращению" в стратегический тыл Украины. Ведомство опубликовало список предприятий, производящие дроны и комплектующие к ним. Филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии.

В Госдуме заявляли, что решение о потенциальных ударах по европейским объектам, где производятся беспилотники для Украины, уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.