МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА

21 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА

МИД ФРГ вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Минобороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева.

В ведомстве заявили о "прямых угрозах России против целей в Германии". В МИДе страны добавили, что не позволят себя запугать, назвав любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемой, передает ТАСС.

Ранее Великобритания сообщила о "крупнейшей в истории" поставке беспилотников Украине. Страна планирует в 2026 году передать Киеву более 120 тыс. дронов. Поставки ожидаются и из других европейских государств.

Министерство обороны РФ заявило, что решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет к их "ползучему превращению" в стратегический тыл Украины. Ведомство опубликовало список предприятий, производящие дроны и комплектующие к ним. Филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии.

В Госдуме заявляли, что решение о потенциальных ударах по европейским объектам, где производятся беспилотники для Украины, уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.

Теги: германия, посол рф, заводы бпла


