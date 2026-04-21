ЧП с поездом в московском метро: на Сокольнической линии остановлено движение

На Сокольнической линии московского метро произошел инцидент, связанный с "технической неисправностью одного из составов на участке линии". Движение поездов приостановлено между станциями "Сокольники" и "Парк культуры", сообщили в столичном департаменте транспорта. Точная причина ЧП не уточняется. Ряд Telegram-каналов сообщает о возможном сходе с рельсов вагона.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию. Специалисты метрополитена уже работают на месте — принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения", - говорится в сообщени дептранса.

Очевидцы сообщают, что поезд отъехал от станции "Комсомольской", на перегоне между "Красносельской" произошел инцидент. Пассажиров состава эвакуировали. Некоторые сообщали о задымлении в одном из вагонов. Также дым на платформе заметили пассажиры на станции "Красные ворота", часть людей эвакуировали прямо по путям.