«Самая близкая к людям власть»: Игорь Мартынов вручил награды лучшим работникам местного самоуправления Камызякского района Астраханской области

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Праздник был учрежден указом Президента и призван подчеркнуть значимость работы органов местного самоуправления для развития территорий, повышения качества жизни граждан.

В преддверии этого профессионального праздника в администрации Камызякского района Астраханской области прошел торжественный приём, состоялась церемония награждения лучших служащих муниципалитета.

Со словами поздравления к собравшимся обратились Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Глава района сказал, что сейчас перед муниципалитетом стоят важные задачи, главная из которых — повышение качества жизни жителей. И поблагодарил каждого сотрудника за профессионализм, преданность делу: "И желаю, чтобы рядом всегда была сплочённая команда, а камызякцы по достоинству ценили ваш ежедневный труд».





В рамках торжественного мероприятия главам сельсоветов и лучшим специалистам органов местного самоуправления были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

Благодарственные письма Думы Астраханской области вручил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Глава регионального парламента отметил: «Местное самоуправление — это самая близкая к людям власть. Именно здесь, на местах, решаются вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни: состояние дорог, работа школ и поликлиник, освещение улиц, чистота дворов, доступность социальных услуг. И от того, насколько слаженно и профессионально работает местная власть, зависит доверие людей к государственным институтам в целом. Ваша работа требует не только компетенций, но и особого склада характера — неравнодушия, ответственности и искренней любви к своей малой Родине».

С особо теплыми словами благодарности и поздравления он обратился к ветеранам муниципальной службы, отметил их весомый вклад в развитие родного края.