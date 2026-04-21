СКР возбудил уголовное дело после гибели трех туристов на "трехтысячнике" в Бурятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Высота горы составляет почти 3,5 тыс. метров, она расположена на границе с Монголией.

В СКР сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что члены туристической группы из Красноярского края могли умереть от переохлаждения при спуске с вершины в горах Восточного Саяна. По предварительным данным, туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Всего в группе было 15 человек. 18 апреля они вышли из базового лагеря в поселке Монды Окинского района.

"Маршрут пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине. Возвращение группы обратно планировалось 22 апреля к полудню. Однако 21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей", - сообщили в СКР.