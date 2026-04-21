Свердловчанам сократили время на покупку алкоголя до 22.00

В Свердловской области сократили время на покупку алкогольной продукции. Теперь приобрести спиртное можно с 09.00 до 22.00 вместо 23.00. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания региона.

Помимо этого, ежегодно продажа алкоголя будет полностью запрещена про протяжении трех суток: в День защиты детей, в День знаний и День трезвости. Розничная продажа в общепитах, расположенных в многоквартирных домах, будет допускаться, но только если точка будет иметь зал обслуживания посетителей площадью более 30 кв. м.

Во время доклада депутат Евгений Зяблицев предложил строже отнестись к ограничениям, сократив время продажи еще больше. Особый акцент он сделал на алкомаркетах, расположенных в жилых домах, и на контингент, который их посещает в уже довольно позднее время. Председатель комиссии заксобрания по межпарламентской деятельности Вячеслав Вагнер тоже выступил за большее ограничение, заявив, что нужно бороться с пагубной привычкой населения, отметив, что именно алкоголь часто фигурирует в историях с ДТП и семейным насилием.

"Вот тот период ограничения, который мы предлагаем сейчас, достаточный для того, чтобы посмотреть практику применения закона и на результат.

С нашей стороны предлагаются правила мягкой силы. Мы стараемся сделать потребление или приобретение алкоголя менее доступным, при этом, оставляя возможность добропорядочным гражданам все-таки приобретать легальный алкоголь в легальных точках продажи", - отметила докладчик - министр агропромышленного комплекса потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Из 42 депутатов "ЗА" проголосовало 40, "ПРОТИВ" - двое. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.