В Магнитогорске посетительница косметологической клиники покрылась гноем после процедуры

В Магнитогорске началось расследование обстоятельств оказания некачественных косметологических услуг. Пострадала пациентка одной из клиник.

По делу проходят 44-летняя директор коммерческой клиники и её 22-летний сын, которые не имели лицензии на свою работу. По версии следствия, 16 июня 2025 г. они оказали 55-летней местной жительнице платную услугу (какую, не сообщается).

В результате у пострадавшей развились осложнения, из-за которых в местах проколов на лице появились гнойные очаги. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Челябинской области.