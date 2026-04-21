Александр Соколов на встрече с Президентом Узбекистана заявил о готовности к расширению сотрудничества Кировской области с республикой

На площадке международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» прошла встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с российской делегацией под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. Темой обсуждения были перспективы расширения сотрудничества в области машиностроения, химической промышленности, энергетике и других отраслях экономики двух стран.

Денис Мантуров отметил, что практика, инициированная главой Узбекистана, уже дает результаты: "Когда хокимияты и регионы РФ регулярно взаимодействуют, общаются, предприятия формируют базу для создания здесь сборочных производств, которые формировали бы добавленную стоимость для основных производств, находящихся в России".

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал на встрече с Президентом Узбекистана об аспектах сотрудничестве региона с республикой.

"Узбекистанское направление является одним из ключевых во внешней торговле. К 2030 году мы ориентированы на ее увеличение более чем на 50%. Для этого расширим поставки продукции деревообработки, начнем развивать сотрудничество в станкостроении, фармацевтике, химии через локализацию или кооперацию производств", - подчеркнул Александр Соколов.

Так, созданный в Кировской области распределительный центр "Северная широта" позволяет наращивать поставки плодоовощной продукции на рынки не только региона, но и соседних областей страны.

Губернатор Александр Соколов также отметил, что Кировская область поставляет в Узбекистан древесину и изделия из нее, алюминий, черные металлы, продукты питания, удобрения. А узбекские производители обеспечивают вятский рынок свежими фруктами и овощами, готовой одеждой и трикотажными полотнами.

"Особый акцент на гуманитарной сфере, туризме. Совместный турмаршрут «Ворота Русского Севера — Шелковый путь», фестивали, ярмарки и Дни культуры, объединяя бренды дымковской игрушки и древних ремесел Карши́", - добавил Александр Соколов.

И подчеркнул, что Кировская область готова к расширению спектра сотрудничества с Узбекистаном на благо обоих сторон.

Также на площадке выставки уже в первый день работы форума кировская делегация подписала ряд соглашений о сотрудничестве - с Кашкадарьинской областью, Торгово-промышленной палатой Ташкентской области и соглашение по взаимодействию в сфере туризма.