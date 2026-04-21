Ресторанный бизнес в России: новые заведения открываются и тут же закрываются

21 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ресторанный бизнес в России: новые заведения открываются и тут же закрываются

Предприниматели открыли в России 12,5 тысячи новых точек общепита с января по март 2026 года. "Ъ" приводит данные "Контур.Фокуса", которые показывают, что это на 20,84% больше, чем в прошлом году. Однако одновременно с этим отрасль ставит рекорды по закрытиям: за квартал прекратили работу 11,2 тысячи компаний. Число ликвидаций выросло на 31,28%, хотя год назад этот показатель составлял всего 10%.

В крупных городах ситуация выглядит еще сложнее. Сервис 2ГИС сообщает, что в марте количество ресторанов в миллионниках уменьшилось на 5%, а кафе - на 6%. Сильнее всего пострадали бары, которых стало меньше на 11%. Вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин связывает такие перемены с тем, что люди стали реже ходить в заведения. Статистика "Чек Индекса" подтверждает этот тренд: с начала года рестораны и бары страны потеряли 3% клиентов. В Москве поток посетителей упал на 12%, а в Петербурге - на 8%.

Ранее Минфин России предложил правительству временно освободить малый и средний общепит от уплаты НДС, чтобы бизнесменам было проще перейти на новую ставку в 22%. Согласно поправкам, с апреля до конца 2026 года кафе и рестораны на упрощенной и патентной системах налогообложения смогут не платить НДС, даже если они не выполняют требование по уровню средних зарплат сотрудников.

Теги: общепит, ресторан, бизнес


