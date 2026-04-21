Ресторанный бизнес в России: новые заведения открываются и тут же закрываются

Предприниматели открыли в России 12,5 тысячи новых точек общепита с января по март 2026 года. "Ъ" приводит данные "Контур.Фокуса", которые показывают, что это на 20,84% больше, чем в прошлом году. Однако одновременно с этим отрасль ставит рекорды по закрытиям: за квартал прекратили работу 11,2 тысячи компаний. Число ликвидаций выросло на 31,28%, хотя год назад этот показатель составлял всего 10%.

В крупных городах ситуация выглядит еще сложнее. Сервис 2ГИС сообщает, что в марте количество ресторанов в миллионниках уменьшилось на 5%, а кафе - на 6%. Сильнее всего пострадали бары, которых стало меньше на 11%. Вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин связывает такие перемены с тем, что люди стали реже ходить в заведения. Статистика "Чек Индекса" подтверждает этот тренд: с начала года рестораны и бары страны потеряли 3% клиентов. В Москве поток посетителей упал на 12%, а в Петербурге - на 8%.

Ранее Минфин России предложил правительству временно освободить малый и средний общепит от уплаты НДС, чтобы бизнесменам было проще перейти на новую ставку в 22%. Согласно поправкам, с апреля до конца 2026 года кафе и рестораны на упрощенной и патентной системах налогообложения смогут не платить НДС, даже если они не выполняют требование по уровню средних зарплат сотрудников.