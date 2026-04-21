"Прогресс" затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" сегодня ночью отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции и навсегда покинул ее.

После включения двигателей на торможение корабль вошел в плотные слои атмосферы и частично разрушился, а несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в "Роскосмосе".

Стыковочный портал "Звезды" будет пустовать недолго: уже 26 апреля с Байконура запустят грузовик "Прогресс МС-34", который займет место отработавшего предшественника.