Сергей Кравчук: Победа на всероссийских соревнованиях юного хабаровского яхтсмена подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов в муниципальных школах

Воспитанник хабаровской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Тимур Мельников победил во Всероссийских соревнований по парусному спорту «Весенние старты». Эта детско-юношеская регата проходила Геленджике. В ней приняли участие более 500 сильнейших юных атлетов страны.

В состязаниях участвовали спортсмены Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Сочи, Севастополя, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска и других субъектов РФ.

Хабаровчанин Тимур Мельников показал лучший результат в классе «Оптимист» среди юношей в возрастной категории до 12 лет.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил юного хабаровского яхтсмена и отметил значимость его победы для престижа городской системы спортивной подготовки.

«Высокий результат Тимура Мельникова на соревнованиях Всероссийского уровня подтверждает качество подготовки в наших муниципальных школах олимпийского резерва. Конкуренция в Геленджике была крайне высокой. Одержать победу в таких условиях - значит продемонстрировать не только отличную технику, но и исключительную волю к победе. Поздравляю со значимым достижением Тимура и его тренеров. Хотелось бы поблагодарить губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина за то, что он объявил 2026 год - Годом спорта в нашем регионе. Это решение - мощный импульс для развития физической культуры в крае. Уверен, что впереди у наших спортсменов множество побед на состязаниях высочайшего уровня», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

После «Весенних стартов» в конце апреля - начале мая воспитанники СШОР «Дельфин» примут участие во Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога».