Сергей Кравчук: Победа на всероссийских соревнованиях юного хабаровского яхтсмена подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов в муниципальных школах

21 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин»

Сергей Кравчук: Победа на всероссийских соревнованиях юного хабаровского яхтсмена подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов в муниципальных школах

Воспитанник хабаровской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Тимур Мельников  победил во Всероссийских соревнований по парусному спорту «Весенние старты». Эта детско-юношеская регата проходила  Геленджике. В ней приняли участие более 500 сильнейших юных атлетов страны.

В состязаниях участвовали спортсмены Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Сочи, Севастополя, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска и других субъектов РФ.

(2026)|Фото: МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин»

Хабаровчанин Тимур Мельников показал лучший результат в классе «Оптимист» среди юношей в возрастной категории до 12 лет.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил юного хабаровского яхтсмена и отметил значимость его победы для престижа городской системы спортивной подготовки.

«Высокий результат Тимура Мельникова на соревнованиях Всероссийского уровня подтверждает качество подготовки в наших муниципальных школах олимпийского резерва. Конкуренция в Геленджике была крайне высокой. Одержать победу в таких условиях - значит продемонстрировать не только отличную технику, но и исключительную волю к победе. Поздравляю со значимым достижением Тимура и его тренеров. Хотелось бы поблагодарить губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина за то, что он объявил 2026 год - Годом спорта в нашем регионе. Это решение - мощный импульс для развития физической культуры в крае. Уверен, что впереди у наших спортсменов множество побед на состязаниях высочайшего уровня», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

После «Весенних стартов»  в конце апреля - начале мая воспитанники СШОР «Дельфин» примут участие во Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога».

