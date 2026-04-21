Мадьяр посоветовал Зеленскому не заниматься шантажом

Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр, который должен стать новым премьер-министром, призвал Зеленского не заниматься "шантажом". Так он отреагировал на условие киевского главаря, что тот готов запустить нефтепровод "Дружба", но только после разблокировки кредита ЕС на 90 млрд евро.

Мадьяр подчеркнул, что ему не нравится такой подход и он "не советует заниматься шантажом" по отношению к Венгрии.

"Если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. У нас есть информация, что это может произойти в ближайшие дни, как и было объявлено, но мы не допустим никакого шантажа", - сказал Мадьяр.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что снимет вето после запуска нефтепровода.

Также Мадьяр уклонился от ответа на вопрос, вернет ли он Украине деньги Ощадбанка, арестованные в Венгрии в феврале. Сам он позиционирует себя как европейского политика, но говорит, что проукраинского правительства в Венгрии не будет, он будет преследовать прежде всего интересы Венгрии.

Мадьяр должен стать премьером 6-7 мая. Ожидается, что он разблокирует кредит Украине, но заявление Зеленского для него невыгодно, так как повредит его репутации независимого политика. Приняв это решение, он косвенно покажет, что поддался давлению извне.