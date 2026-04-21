СМИ: Верховный лидер Ирана дал разрешение на переговоры с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на переговоры с США о потенциальном соглашении о прекращении конфликта, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран тянул с решением о переговорах под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который настаивает на ужесточении иранской позиции.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что второй раунд американо-иранских переговоров пройдет утром 22 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию, вылетит в Пакистан во вторник утром.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

18 апреля сообщалось, что Иран изучает новые предложения от США, которые передал командующий армией Пакистана.