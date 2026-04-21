"РН-Юганскнефтегаз" организовал серию экскурсий для учеников школ Нефтеюганска в иммерсивный музей "Линия фронта"

Волонтеры "РН-Юганскнефтегаз" организовали для старшеклассников экскурсию в единственный в Югре иммерсивный музей Великой Отечественной войны "Линия фронта". В рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел" экскурсии посетили 200 школьников

Иммерсивный музей благодаря специальному оборудованию позволяет участникам экскурсии максимально перенестись в атмосферу фронтовой реальности. Каждый зал оформлен как участок линии боевого соприкосновения: посетители с максимальным эффектом погружения проходят через блиндажи и тускло освещенные траншеи окопов, могут увидеть бой в амбразуре долговременной огневой точки, воссозданы предметы полевого быта солдат Красной армии. Такой формат делает изучение истории более наглядным и эмоциональным. Экспозиция, не отделенная от зрителей музейными витринами, рассказывает как о советских, так и о немецких солдатах. Здесь представлены элементы экипировки обеих сторон — от оружия до солдатского котелка. Экскурсии в музее проводят школьники — волонтёры Победы. Отдельный раздел экспозиции составляют оригиналы фронтовых газет и географические карты, наглядно иллюстрирующие изменение линии фронта от первых оборонительных боев до наступательных операций.

"Мы решили, что будет очень полезным организовать ряд экскурсий для школьников в этот музей. Все они, естественно, изучают историю, но одно дело — узнать о каком-то военном событии из учебника, и совсем другое дело, когда они походят вот по этим залам, когда они своими руками могут потрогать образцы оружия, макеты или те образцы, которые нашли наши поисковики, и это совсем другое чувство, даже у меня, у человека взрослого", - поделился ведущий специалист отдела по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО "РН-Юганскнефтегаз" Андрей Гурьянов.

Площадь музея — около 90 квадратных метров, но в это пространство удалось уместить целую эпоху. В преддверии 9 мая "РН-Юганскнефтегаз" планирует привести сюда ещё школьников из Роснефть-классов и социального приюта.

"Роснефть" организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войне, сохранение культурных, духовных и национальных ценностей. Корпоративная программа "Платформа добрых дел" объединяет более 108 тысяч работников Роснефти. Силами волонтёров в 2025 году было реализовано около 1700 социальных проектов и мероприятий.