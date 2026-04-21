"РН-Юганскнефтегаз" организовал серию экскурсий для учеников школ Нефтеюганска в иммерсивный музей "Линия фронта"

21 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: admhmao.ru

"РН-Юганскнефтегаз" организовал серию экскурсий для учеников школ Нефтеюганска в иммерсивный музей "Линия фронта"

Волонтеры "РН-Юганскнефтегаз" организовали для старшеклассников экскурсию в единственный в Югре иммерсивный музей Великой Отечественной войны "Линия фронта". В рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел" экскурсии посетили 200 школьников

Иммерсивный музей благодаря специальному оборудованию позволяет участникам экскурсии максимально перенестись в атмосферу фронтовой реальности. Каждый зал оформлен как участок линии боевого соприкосновения: посетители с максимальным эффектом погружения проходят через блиндажи и тускло освещенные траншеи окопов, могут увидеть бой в амбразуре долговременной огневой точки, воссозданы предметы полевого быта солдат Красной армии. Такой формат делает изучение истории более наглядным и эмоциональным. Экспозиция, не отделенная от зрителей музейными витринами, рассказывает как о советских, так и о немецких солдатах. Здесь представлены элементы экипировки обеих сторон — от оружия до солдатского котелка. Экскурсии в музее проводят школьники — волонтёры Победы. Отдельный раздел экспозиции составляют оригиналы фронтовых газет и географические карты, наглядно иллюстрирующие изменение линии фронта от первых оборонительных боев до наступательных операций.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Мы решили, что будет очень полезным организовать ряд экскурсий для школьников в этот музей. Все они, естественно, изучают историю, но одно дело — узнать о каком-то военном событии из учебника, и совсем другое дело, когда они походят вот по этим залам, когда они своими руками могут потрогать образцы оружия, макеты или те образцы, которые нашли наши поисковики, и это совсем другое чувство, даже у меня, у человека взрослого", - поделился ведущий специалист отдела по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО "РН-Юганскнефтегаз" Андрей Гурьянов.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Площадь музея — около 90 квадратных метров, но в это пространство удалось уместить целую эпоху. В преддверии 9 мая "РН-Юганскнефтегаз" планирует привести сюда ещё школьников из Роснефть-классов и социального приюта.

"Роснефть" организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войне, сохранение культурных, духовных и национальных ценностей. Корпоративная программа "Платформа добрых дел" объединяет более 108 тысяч работников Роснефти. Силами волонтёров в 2025 году было реализовано около 1700 социальных проектов и мероприятий.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, иммерсивный музей, линия фронта", экскурсия, старшеклассники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети