На Урале директор "Пятерочки" похитила из сейфа магазина почти полмиллиона рублей

На Среднем Урале осуждена экс-директор магазина "Пятерочка". Она похитила из сейфа почти полмиллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, женщина работала в торговой сети с 2019 года, а начинала продавцом-кассиром. В ноябре 2025 года ее назначили директором "Пятерочки" в одном из поселков Режевского муниципального округа. Как показало расследование, уже через полмесяца директриса стала брать наличные из сейфа главной кассы. Деньги она тратила на личные нужды, не оформляя изъятия.

Хищения продолжались больше двух месяцев, но после плановой проверки и инвентаризации все вскрылось. Недостача составила более 445 тысяч рублей. При этом акт инвентаризации подписала, в том числе, и сама директор магазина. К ней сразу возникли вопросы у службы безопасности. Было возбуждено уголовное дело.

В итоге директриса во всем созналась, сославшись на финансовые трудности и невысокую зарплату. В суде она полностью подтвердила показания, раскаялась и пообещала вернуть деньги.

Режевской городской суд назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Теперь уже экс-директор обязана трудоустроиться в течение месяца и полностью погасить недостачу.

