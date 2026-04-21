Сергей Кравчук поздравил всех муниципальных служащих Хабаровска с Днем местного самоуправления

«Это праздник тех, кто первым приходит на помощь людям в решении житейских проблем, – сотрудников муниципалитетов, депутатов, общественников. Всех, кто старается сделать жизнь горожан лучше и комфортнее. Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин, муниципальная власть ближе всего к людям, от нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан", - говорится в поздравлении мэра Хабаровска.

Сергей Кравчук отметил, что именно к сотрудникам местной власти люди обращаются в первую очередь со своими насущными проблемами, трудностями и заботами. И от грамотных решений представителей местного самоуправления во многом зависит развитие родного города, комфорт его жителей и будущее нашей страны.

Глава Хабаровска также отметил роль Общественной палаты города в укреплении диалога между муниципалитетом и горожанами.

"Еще один замечательный пример такого диалога – территориальное общественное самоуправление, в рамках которого при поддержке муниципалитета люди имеют возможность менять свою жизнь к лучшему и воплощать оригинальные идеи в своих дворах. Я благодарю всех, кто включается в жизнь муниципалитета, делает наш город комфортнее и краше, решает вопросы благоустройства, помогает развивать и совершенствовать работу отраслей дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, защищает права граждан", - подчеркнул Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска акцентировал, что в этот непростой период не только для нашей страны особенно важно поддерживать тех, кто отстаивает интересы России, ее независимость, проявлять о семьях участников СВО.