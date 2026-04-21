21 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Уральский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Прикамье задержали предполагаемого серийного насильника, ранее осужденного за убийства

Следователи Пермского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России предъявили обвинение местному жителю 1975 года рождения в совершении трех преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также разбойном нападении, сообщили Накануне.RU в СКР по Пермскому краю.

Преступления были совершены в 2014-2015 годах. В октябре 2014 года в Мотовилихинском районе Перми неизвестный, угрожая ножом, потребовал у женщины деньги, а после того, как она сказала, что их нет, надругался над ней и скрылся. В январе 2015 года в Индустриальном районе злоумышленник проследовал за несовершеннолетней в квартиру и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В июле 2015 года на территории Егошихинского кладбища в Свердловском районе мужчина, угрожая убийством, надругался над женщиной.

Анализ преступлений и проведенные экспертизы показали, что ко всем эпизодам причастен один человек. Уголовные дела соединены в одно производство, объем которого превысил 100 томов. Раскрыть преступления на первоначальном этапе не удалось, но системная работа следователей-криминалистов регионального СКР, оперативников УУР ГУ МВД и ОУР УМВД по Перми позволила установить личность фигуранта в апреле 2026 года. Им оказался местный житель, ранее дважды судимый за убийства. Мужчина задержан.

По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-генетическая экспертиза. Следствие полагает, что фигурант может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Пострадавших просят обращаться по телефонам: 8 (342) 296-28-25 или 8 (342) 249-54-55. Расследование продолжается.

Теги: изнасилование, уголовное дело, подозреваемый, задержание


