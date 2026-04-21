СМИ: Болгария может стать для Украины "новой Венгрией"

В Европе опасаются, что по результатам прошедших парламентских выборов в Болгарии эта страна станет "новой Венгрией" по отношению к Украине. Об этом пишет Euractiv.

Накануне там прошли парламентские выборы, на которых победил избирательный блок "Прогрессивная Болгария", возглавляемый экс-президентом страны Руменом Радевым. Он получает большинство мест в парламенте.

В ЕС Радева считают пророссийским и антиевропейским. Ранее он выступал против введения в Болгарии евро, не поддерживал санкции против России. В ходе предвыборной кампании резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, отмечает издание.

Радев уже заявил о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Россией. При этом он говорит о "демократической, современной, европейской Болгарии", имея в виду, что нужно опираться прежде всего на интересы страны. Однако выборы показали разочарование в проевропейском курсе страны. Так, проевропейская коалиция "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" набрала лишь 13%.

Радев ушел с поста президента в начале года на фоне массовых протестов. Всего через три месяца он одержал убедительную победу, которая может сделать его очередным неудобным лидером в Восточной Европе для Брюсселя. Это произошло спустя всего неделю после поражения в Венгрии Виктора Орбана, который даже не успел покинуть свой пост.