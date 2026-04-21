Глава Генштаба сообщил об установлении контроля над всей территорией ЛНР

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил об установлении контроля над всей территорией ЛНР.

1 апреля об этом в своей сводке сообщило Минобороны РФ. Указывалось, что подразделения группировки "Запад" завершили освобождение региона.

"Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", — сказал Герасимов, выступая на пункте управления общевойскового объединения российской "Южной" группировки войск.

По его словам, за март и апрель российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории, сообщил Герасимов.

Он добавил, что сейчас наступление Объединенной группировки войск идет по всем направлениям.