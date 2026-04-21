Россияне просят добавить в школьную программу уроки финансовой грамотности

Большинство жителей России считает, что школам нужно ввести обязательный предмет по финансовой и цифровой грамотности. Об этом говорят результаты опроса маркетплейса "Выберу.ру", пишут "Известия". Исполнительный директор сервиса Ярослав Баджурак объясняет: родители хотят защитить детей от информационных угроз и мошенничества. Исследование подтверждает, что идею поддерживают 64% участников. Из них 34% опрошенных просят учить детей видеть схемы обманщиков, 24% хотят уроков по ведению бюджета, а 13% - занятий по инвестициям.

Почти 29% сторонников идеи уверены, что преподавать дисциплину должны профессиональные учителя и эксперты. Еще 26% респондентов предлагают изучать эти темы на факультативах, а 10% считают, что давать такие знания должна семья. Чаще всего инициативу одобряют люди от 26 до 35 лет. Мужчины при этом больше интересуются бюджетом, а женщины - защитой от аферистов. Проблема нехватки знаний стоит остро: экономист Ахмед Юсупов отмечает, что за два года доля банкротов среди молодежи до 25 лет выросла с 1,5 до 14%.

Кстати, Челябинская область заняла 46-е место в общероссийском рейтинге по долгам населения, где доля просроченных банковских кредитов достигла 4,8%. За прошедший год этот показатель увеличился на 0,83%, и теперь на каждого работающего южноуральца приходится в среднем по 414 тысяч рублей кредитной задолженности.