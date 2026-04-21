Полиция Южной Америки обнаружила десятки брошенных тел младенцев

Полицейские города Кумуто нашли на местном кладбище останки пятидесяти младенцев и шести взрослых. Неизвестные лица не стали хоронить покойных по правилам, а просто выбросили их в общую кучу. Об этом сообщила "КП" со ссылкой на издание People сообщает, что на телах взрослых эксперты нашли идентификационные бирки. Судебные медики также выяснили, что врачи проводили вскрытие двоим из этих людей.

Специалисты пока не знают, как именно эти останки попали на кладбище. Следствие предполагает, что кто-то тайно избавился от тел, которые никто не забрал из морга. Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных в случившемся. Инцидент произошел в сложный для страны период: власти ввели режим чрезвычайного положения из-за всплеска преступности. С начала 2026 года преступники совершили в государстве уже более шестидесяти убийств.

Вечером 12 апреля жители Тюмени обнаружили на улице Игримской тело новорожденной девочки, о чем очевидцы сразу сообщили в социальных сетях. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас проводят тщательную проверку и выясняют все обстоятельства гибели ребенка.