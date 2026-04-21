В Магнитогорске подросток скинул уголек от сигареты под одежду маленького мальчика

В Магнитогорске наказан 17-летний подросток, бросивший окурок за шиворот ребенку. Решение принял Правобережный райсуд.

Дело было в сентябре 2025 г. Парень на оживленном перекрестке в центре города закинул тлеющий уголь от сигареты за шиворот куртки трехлетнего ребенка, ждавшего вместе с мамой возможности перейти улицу. Пострадавший получил легкие травмы.

Приговор – два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда, сообщает прокуратура Челябинской области.