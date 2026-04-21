Облсуд заставит администрацию Серова заплатить за свалку на муниципальной земле

Свердловский областной суд подтвердил законность штрафа администрации Серова, допустившей образование свалки на муниципальной земле. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Свалку обнаружили случайно, когда в сентябре прошлого года на ул. Орджоникидзе произошло горение отходов лесопиления. Во время ликвидации возгорания выяснилось, что на участке находится скопление горючих отходов, что нарушает правила противопожарного режима. В ноябре окружной госинспектор по пожарному надзору составил протокол об административном правонарушении в отношении горадминистрации, а позднее Серовский районный суд обязал городские власти выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Представитель мэрии подал жалобу в Свердловский областной суд, прося об отмене состоявшихся решений и прекращении производства по делу.

"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, указал, что земельный участок, на котором произошел пожар и выявлена несанкционированная свалка с нарушением требований пожарной безопасности, относится к категории земель населенных пунктов с неразграниченной государственной собственностью, расположен на территории Серовского муниципального округа. В связи с этим администрация Серовского муниципального округа несет ответственность за вмененное противоправное деяние", - пояснили в пресс-службе.

Суд не смог найти доказательств, что администрация Серова сделала все возможное для соблюдения закона. Доказательств, что существовали какие-то непреодолимые обстоятельства или возникла чрезвычайная ситуация, тоже не нашлось. Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.