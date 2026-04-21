Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук уходит в отставку после почти 15 лет бессменного руководства компанией. 65-летний Кук займет в сентябре новую должность исполнительного председателя совета директоров Apple, а его место займет 50-летний Джон Тернус, который сейчас возглавляет отдел разработки программного обеспечения Apple, пишет New York Times.

Под руководством Кука Apple пережила один из самых успешных периодов в своей истории. За время его работы годовая прибыль компании выросла в четыре раза, превысив $110 млрд, а рыночная капитализация компании увеличилась более чем в десять раз, достигнув $4 трлн. Кук сменил сооснователя Apple Стива Джобса незадолго до смерти последнего в 2011 году.

Что касается Тернуса, то он в Apple с 2001 года, по карьерной лестнице продвинулся, курируя разработку компьютеров Mac и iPad. Он станет восьмым генеральным директором Apple с момента основания компании 50 лет назад и третьим с тех пор, как Джобс вернулся в 1997 году, чтобы вывести компанию из состояния, близкого к банкротству.