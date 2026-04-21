Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Главе "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболю вынесли окончательный приговор

Экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя все же отправили в колонию. Суд вынес ему новый – на этот раз окончательный – приговор.

По версии обвинения, Соболь организовал и возглавил преступную группу. К участию в банде он привлек двух оперуполномоченных УВД Кировского района, один из которых вовлек в нее еще двоих соучастников. Всего на счету "милицейской" ОПГ было 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Соболя виновным. Ему было назначено 16 лет колонии строгого режима, также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Но в январе 2026 года дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.

В понедельник, 20 апреля, Железнодорожный райсуд вынес новый приговор Владиславу Соболю. Бывшего начальника ОБНОН Кировского РУВД признали виновным. Сам экс-силовик также полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило ему избежать максимального наказания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, с учетом всех обстоятельств Соболю назначено окончательное наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.

Напомним, что недавно Свердловский областной суд оставил в силе приговор Олегу Анучину, входившему в "ОПГ Соболя".

Теги: Соболь, приговор, ОПГ, суд, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2026 13:53 Мск Свердловский облсуд оставил в силе приговор члену "ОПГ Соболя"
Ранее 22.01.2026 09:16 Мск Дело главы "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
Ранее 25.09.2025 13:59 Мск В Екатеринбурге осужден участник "милицейской ОПГ" Котик
Ранее 11.09.2025 08:43 Мск В Екатеринбурге вынесли приговор экс-начальнику ОБНОН Кировского района и организатору ОПГ Соболю
Ранее 04.09.2025 10:26 Мск Экс-милиционера Семенюка, обвиняемого в групповом убийстве в 2000-ых, отправили в колонию
Ранее 25.04.2025 15:58 Мск Экс-полицейский из Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию убийства 11 человек в 2000-ых
Ранее 05.03.2025 09:28 Мск Екатеринбургский суд оставил в СИЗО экс-милиционера, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 13.12.2024 12:25 Мск Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийствах экс-силовика
Ранее 10.12.2024 09:29 Мск Суд оставил под стражей экс-милиционера Боровика, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 30.05.2024 10:55 Мск Уральскому экс-полицейскому Соболю продлили арест в деле об убийстве 20-летней давности
Ранее 24.05.2024 14:25 Мск В СК прокомментировали дело экс-милиционеров, которым вменяют ряд убийств в Екатеринбурге
Ранее 21.05.2024 11:38 Мск В Екатеринбурге арестованы экс-милиционеры, которым вменяют тройное убийство

