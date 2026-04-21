Главе "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболю вынесли окончательный приговор

Экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя все же отправили в колонию. Суд вынес ему новый – на этот раз окончательный – приговор.

По версии обвинения, Соболь организовал и возглавил преступную группу. К участию в банде он привлек двух оперуполномоченных УВД Кировского района, один из которых вовлек в нее еще двоих соучастников. Всего на счету "милицейской" ОПГ было 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Соболя виновным. Ему было назначено 16 лет колонии строгого режима, также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Но в январе 2026 года дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.

В понедельник, 20 апреля, Железнодорожный райсуд вынес новый приговор Владиславу Соболю. Бывшего начальника ОБНОН Кировского РУВД признали виновным. Сам экс-силовик также полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило ему избежать максимального наказания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, с учетом всех обстоятельств Соболю назначено окончательное наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.

Напомним, что недавно Свердловский областной суд оставил в силе приговор Олегу Анучину, входившему в "ОПГ Соболя".