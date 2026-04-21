В отношении Чубайса открыто производство об аресте имущества на 5,5 млрд рублей

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд рублей в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса.

Как сообщает ТАСС, исполнительное производство было открыто 14 апреля. "Предмет исполнения - наложение ареста", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск АО "Роснано" о солидарном взыскании около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с Анатолия Чубайса и других бывших руководителей компании.

В декабре 2025 года иск к тем же лицам был подан "Роснано" в связи с другим эпизодом: выделением финансирования на проект Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Суд арестовал по этому делу счета Чубайса и еще 12 фигурантов дела. Сообщалось, что общая сумма, заблокированная на счетах Чубайса, составляет почти 11,9 млрд рублей.

В апреле 2025 года было открыто первое производство об аресте имущества бывшего руководителя госкорпорации на сумму 5,6 млрд рублей по другому иску "Роснано".