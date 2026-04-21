В Екатеринбурге летом появятся 10 открытых кортов для падела

В Екатеринбурге рядом с Падел-ареной РМК со стороны парка Зеленая роща этим летом появятся 10 открытых кортов для этого вида спорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, интерес к паделу растет, и тренировки на арене пользуются большим спросом. Поэтому в компании приняли решение построить дополнительные площадки для игры.

"Падел стал невероятно популярным благодаря своей доступности и простоте освоения. Мы хотим, чтобы как можно больше людей пробовали играть, учились играть, приводили своих детей на корты и занимались спортом всей семей. При поддержке Федерации падела Свердловской области два из них будут бесплатно предоставлены для игр детей и подростков, чтобы прививать им любовь к паделу. Возле кортов благоустроят территорию: возле парка Зеленая роща появятся новые зоны для отдыха, воркаут-площадки, детские площадки, скамейки и велопарковки", - рассказала президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

А в спортивном квартале "Архангел Михаил" в 2027 году начнется строительство Академии падел РМК. В здании площадью более 30 тысяч квадратных метров будут расположены 12 ультрапанорамных тренировочных кортов для падела и многофункциональная шоу-арена с трибунами для зрителей. Проект предусматривает возможность реорганизации шоу-арены для матчей по другим видам спорта.

По задумке архитекторов, сверху здание академии будет напоминать форму ракетки для падела.

Это вид спорта пришел на Урал всего несколько лет назад, но уже очень активно развивается, а очереди на корты выстраиваются на несколько недель вперед. В отличие от тенниса, где требуются месяцы тренировок для уверенного удара, в падел можно играть с нуля, мяч легче контролировать, а ракетки меньше и удобнее.