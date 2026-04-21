В Екатеринбурге летом появятся 10 открытых кортов для падела

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге летом появятся 10 открытых кортов для падела

В Екатеринбурге рядом с Падел-ареной РМК со стороны парка Зеленая роща этим летом появятся 10 открытых кортов для этого вида спорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, интерес к паделу растет, и тренировки на арене пользуются большим спросом. Поэтому в компании приняли решение построить дополнительные площадки для игры.

Рендер летних кортов для падела в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Падел стал невероятно популярным благодаря своей доступности и простоте освоения. Мы хотим, чтобы как можно больше людей пробовали играть, учились играть, приводили своих детей на корты и занимались спортом всей семей. При поддержке Федерации падела Свердловской области два из них будут бесплатно предоставлены для игр детей и подростков, чтобы прививать им любовь к паделу. Возле кортов благоустроят территорию: возле парка Зеленая роща появятся новые зоны для отдыха, воркаут-площадки, детские площадки, скамейки и велопарковки", - рассказала президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Дарья Ирха на пресс-конференции перед вторым этапом лиги RCC Padel в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

А в спортивном квартале "Архангел Михаил" в 2027 году начнется строительство Академии падел РМК. В здании площадью более 30 тысяч квадратных метров будут расположены 12 ультрапанорамных тренировочных кортов для падела и многофункциональная шоу-арена с трибунами для зрителей. Проект предусматривает возможность реорганизации шоу-арены для матчей по другим видам спорта.

Рендер летних кортов для падела в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

По задумке архитекторов, сверху здание академии будет напоминать форму ракетки для падела.

Рендер Академии падела в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Это вид спорта пришел на Урал всего несколько лет назад, но уже очень активно развивается, а очереди на корты выстраиваются на несколько недель вперед. В отличие от тенниса, где требуются месяцы тренировок для уверенного удара, в падел можно играть с нуля, мяч легче контролировать, а ракетки меньше и удобнее.

Теги: падел, корты, РМК, Екатеринбург


Мнения из сети