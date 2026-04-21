Жителю Челябинска грозит срок за попытку строительства у Тургояка

Челябинский облсуд оставил под стражей жителя областного центра. Ему вменяют дачу взятки руководителю ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области". За это он хотел организовать незаконное строительство на берегу озера Тургояк.

Преступление совершено в марте 2026 г. Обвиняемый задержан при попытке передачи 1 млн руб. для урегулирования вопроса по незаконным постройкам на берегу памятника природы "Тургояк".

Сторона защиты обжаловала решение об аресте. Челябинский областной суд оставил решение суда первой инстанции, пишет региональная прокуратура.