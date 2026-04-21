Три туриста погибли при спуске с горной вершины в Бурятии

Три туриста погибли от переохлаждения на горе Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, они начали спуск с вершины в горах Восточного Саяна республики, но замерзли. Также известно, что группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. На месте ЧП работают экстренные службы.

Следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, погибшие входили в состав группы красноярцев из 15 человек. 18 апреля группа вышла из базового лагеря в поселке Монды Окинского района.

"Маршрут пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине. Возвращение группы обратно планировалось 22 апреля к полудню. Однако 21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей", - сообщили в СКР.