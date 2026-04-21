Экс-журналиста Ура.ру Аллаярова приговорили к пяти годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему уральскому редактору Ура.ру Денису Аллаярову, признав его виновным в даче взятки своему дяде Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок.

Ранее гособвинение запросило для журналиста 5 лет колонии общего режима, запрет на издательскую деятельность на еще пять лет после освобождения и штраф в размере 1,2 млн рублей. Сам же Аллаяров еще на прошлых заседаниях заявлял, что признает вину. В своем последнем слове он продолжил настаивать, что именно дядя предложил ему обменивать деньги на информацию, а сам журналист не придал этому значения, так как часть средств шла на помощь его бабушке.

"То, что Карпов мой близкий родственник, который, как я думал, нуждается в деньгах, притупило мою гражданскую бдительность и я допустил появление в наших отношениях материальной составляющей. Я полностью признаю вину в передаче денег за получение информации и я осознаю, что юридически не имеет значения то, что Карпов мой родственник, то что часть передаваемых мной ему средств шла на помощь бабушке - то есть осталась в семье: все это, с юридической точки зрения, не имеет значения - это все равно взятка. Я мог бы спокойно отклонить предложение Карпова, не платить ему, и ничего страшного в таком случае не произошло бы", - сказал журналист.

Суд отправила Дениса Аллаярова в колонию общего режима на пять лет. Также суд назначил журналисту штраф в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, осужденному запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет.

Как сообщает пресс-служба СКР, чтобы собрать доказательственную базу, была проанализирована должностная, характеризующая и финансовая документация, допрошен ряд свидетелей, проведены обыски, а также фонографическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы.

Напомним, экс-начальник отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России по Екатеринбургу Андрей Карпов был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга за продажу оперативной информации журналисту. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

Суд вынес решение об условном сроке на 4 года, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Также суд лишил осужденного специального звания старший лейтенант полиции. Суд конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей. Мягкость наказания обусловлена явкой с повинной, активным сотрудничеством со следствием и заключённым досудебным соглашением.

В свою очередь Аллаяров заявлял, что дядя обменял его свободу на свою, сдав племянника. Само издание Ура.ру заявляло, что в деле якобы игнорируется признание Карпова о том, что его уговорили дать ложные показания в отношении племянника в обмен на смягчение в другом деле по ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Якобы ему пообещали, что родственника не тронут и тот отделается только условным сроком за взятку в 20 тыс. рублей. Однако все обернулось тем, что, по словам самого Аллаярова, после этого уже его вынуждали дать ложные показания на третьих лиц, сумма взятки внезапно выросла до 120 тыс. рублей, а лишение свободы в случае обвинительного приговора стало практически неизбежным.

Он также рассказывал, что перечислял родственнику деньги в рамках семейного общения, правда, позднее, все же признался, что переводил средства за предоставление оперативной информации и написания эксклюзивных новостей.