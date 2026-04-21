21 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-журналиста Ура.ру Аллаярова приговорили к пяти годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему уральскому редактору Ура.ру Денису Аллаярову, признав его виновным в даче взятки своему дяде Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок.

Ранее гособвинение запросило для журналиста 5 лет колонии общего режима, запрет на издательскую деятельность на еще пять лет после освобождения и штраф в размере 1,2 млн рублей. Сам же Аллаяров еще на прошлых заседаниях заявлял, что признает вину. В своем последнем слове он продолжил настаивать, что именно дядя предложил ему обменивать деньги на информацию, а сам журналист не придал этому значения, так как часть средств шла на помощь его бабушке.

"То, что Карпов мой близкий родственник, который, как я думал, нуждается в деньгах, притупило мою гражданскую бдительность и я допустил появление в наших отношениях материальной составляющей. Я полностью признаю вину в передаче денег за получение информации и я осознаю, что юридически не имеет значения то, что Карпов мой родственник, то что часть передаваемых мной ему средств шла на помощь бабушке - то есть осталась в семье: все это, с юридической точки зрения, не имеет значения - это все равно взятка. Я мог бы спокойно отклонить предложение Карпова, не платить ему, и ничего страшного в таком случае не произошло бы", - сказал журналист.

Суд отправила Дениса Аллаярова в колонию общего режима на пять лет. Также суд назначил журналисту штраф в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, осужденному запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет.

Как сообщает пресс-служба СКР, чтобы собрать доказательственную базу, была проанализирована должностная, характеризующая и финансовая документация, допрошен ряд свидетелей, проведены обыски, а также фонографическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы.

Напомним, экс-начальник отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России по Екатеринбургу Андрей Карпов был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга за продажу оперативной информации журналисту. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

Суд вынес решение об условном сроке на 4 года, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Также суд лишил осужденного специального звания старший лейтенант полиции. Суд конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей. Мягкость наказания обусловлена явкой с повинной, активным сотрудничеством со следствием и заключённым досудебным соглашением.

В свою очередь Аллаяров заявлял, что дядя обменял его свободу на свою, сдав племянника. Само издание Ура.ру заявляло, что в деле якобы игнорируется признание Карпова о том, что его уговорили дать ложные показания в отношении племянника в обмен на смягчение в другом деле по ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Якобы ему пообещали, что родственника не тронут и тот отделается только условным сроком за взятку в 20 тыс. рублей. Однако все обернулось тем, что, по словам самого Аллаярова, после этого уже его вынуждали дать ложные показания на третьих лиц, сумма взятки внезапно выросла до 120 тыс. рублей, а лишение свободы в случае обвинительного приговора стало практически неизбежным.

Он также рассказывал, что перечислял родственнику деньги в рамках семейного общения, правда, позднее, все же признался, что переводил средства за предоставление оперативной информации и написания эксклюзивных новостей.

Теги: Аллаяров, Ура.ру, колония, приговор


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2026 15:33 Мск Гособвинение запросило для журналиста Аллаярова 5 лет колонии
Ранее 08.04.2026 13:01 Мск Суд отказал экс-журналисту Ура.ру Аллаярову в домашнем аресте
Ранее 01.04.2026 13:40 Мск Денис Аллаяров признался, что платил дяде за оперативные сводки для публикаций в Ура.ру
Ранее 30.03.2026 14:38 Мск "Нас воспитывали, чтобы мы помогали". Мама Дениса Аллаярова дала показания в суде
Ранее 24.12.2025 20:07 Мск Условный приговор полицейскому-взяточнику, из-за показаний которого в СИЗО попал бывший редактор Ura.ru, вступил в силу
Ранее 15.12.2025 13:46 Мск Новое руководство "Ура.ру" не будет оплачивать адвокатов Аллаярова
Ранее 05.12.2025 14:58 Мск Прокуратура обжаловала приговор экс-полицейскому по делу свердловского редактора Ura.ru
Ранее 25.11.2025 16:35 Мск Дядя редактора Ura.ru, который дал показания против журналиста, остался на свободе
Ранее 10.11.2025 15:49 Мск Суд оставил уральского редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО
Ранее 01.11.2025 08:43 Мск В суде по делу Аллаярова допросили главреда Ura.ru Диану Козлову
Ранее 28.10.2025 10:15 Мск На следующее заседание по делу Аллаярова вызвали главного редактора Ura.ru
Ранее 27.10.2025 09:47 Мск Экс-полицейскому Карпову продлили домашний арест по делу свердловского редактора Ura.ru
Ранее 23.10.2025 14:26 Мск Уральскому редактору Ura.ru продлили арест на полгода
Ранее 17.10.2025 10:35 Мск Дело уральского редактора Ura.RU Аллаярова рассмотрят на следующей неделе
Ранее 16.10.2025 09:29 Мск Свердловский редактор Ura.ru продолжит находиться в СИЗО
Ранее 15.10.2025 13:29 Мск Дела свердловского редактора Ura.ru и его дяди – экс-полицейского поступили в суд
Ранее 29.09.2025 15:09 Мск Дядю уральского редактора Ura.ru оставили под домашним арестом
Ранее 29.09.2025 12:08 Мск Уральского редактора Ura.ru Аллаярова оставили в СИЗО
Ранее 02.09.2025 10:21 Мск Сумма взятки в деле редактора Ura.ru выросла до 120 тысяч рублей
Ранее 15.08.2025 09:26 Мск Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО до октября
Ранее 31.07.2025 15:20 Мск Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО еще на два месяца
Ранее 23.07.2025 12:01 Мск Регионального редактора уральского издания Ura.ru отпустили после допроса
Ранее 23.07.2025 09:31 Мск В Екатеринбурге задержан региональный редактор Ura.ru, его ждет допрос
Ранее 14.07.2025 15:45 Мск Силовики провели обыски у руководителя IT-отдела уральского агентства Ura.ru
Ранее 26.06.2025 10:38 Мск Суд прекратил апелляционное производство по делу дяди редактора Ura.ru Карпова
Ранее 25.06.2025 11:29 Мск Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО
Ранее 16.06.2025 11:47 Мск Адвокат: В материалах следствия отсутствует факт передачи денег редактором Ura.ru своему дяде-полицейскому
Ранее 15.06.2025 11:13 Мск Свердловский омбудсмен встретилась с арестованным редактором Ura.ru
Ранее 09.06.2025 15:03 Мск Дело Ura.ru: в Екатеринбурге обжалованы аресты редактора и экс-силовика
Ранее 06.06.2025 18:10 Мск Свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали
Ранее 06.06.2025 13:10 Мск За главредом Ura.ru приехали сотрудники ФСБ
Ранее 06.06.2025 12:23 Мск Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу Ura.ru
Ранее 06.06.2025 08:49 Мск Главный редактор Ura.ru рассказала о некорректном поведении силовиков при обыске офиса в Екатеринбурге
Ранее 06.06.2025 08:37 Мск Свердловскому редактору Ura.ru Аллаярову может грозить арест
Ранее 05.06.2025 19:19 Мск На редактора Ura.ru Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки
Ранее 05.06.2025 14:38 Мск Адвокат: Уголовное дело возбуждено не на журналистов Ura.ru, а на полицейского
Ранее 05.06.2025 13:50 Мск Сотрудники Ura.ru просят о переводе после обысков в редакции в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:58 Мск В Союзе журналистов России осудили обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:25 Мск На компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у силовиков
Ранее 05.06.2025 10:21 Мск В Ura.ru заявили о задержании своего свердловского редактора
Ранее 05.06.2025 09:00 Мск В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию издания Ura.ru

