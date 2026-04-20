Игорь Бабушкин рассказал об обсуждении вопросов адаптации ветеранов СВО на Всероссийском форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

"Лучшие муниципальные практики со всей страны представлены сегодня на III Всероссийском форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованном по поручению Президента Владимира Владимировича Путина", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На площадке форума работают представители более 7000 сел, городов и районов страны, а также руководители федеральных структур. Одна из центральных тем мероприятия – адаптация ветеранов спецоперации к мирной жизни.

"И сегодня очень важно, чтобы муниципалитеты активно участвовали в этой работе. Власти на местах должны дойти до каждого участника СВО на своей территории, первыми принять и не выпускать их из зоны пристального внимания. Это ключевое условие социализации наших героев. Наша профильная Комиссия Госсовета разработала единый стандарт поддержки ветеранов и их семей для всех регионов. Также предложено создать реестры НКО и волонтёрских групп для оперативного решения бытовых проблем семей ветеранов, с возможностью выделения субсидий. В Астраханской области такая работа уже ведётся", - сообщил Игорь Бабушкин.

Он добавил в ходе выступления на площадке форума, что герои, которые прошли через тяжелейшие испытания, заслужили право на достойную, спокойную и счастливую жизнь. И от представителей местной власти во многом зависит, какой она будет.