Участников первого фестиваля «Кубок Победы» в Астраханской области приветствовал Игорь Бабушкин

Фестиваль стал частью марафона «Сила России» партии «Единая Россия». Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что соревнования стали праздником семейного спорта, объединившим людей с несгибаемой волей и железным характером.

«Ветераны СВО достойно проявили себя на фронте, а сегодня на спортивных площадках вместе со своими семьями показали высочайшее мастерство», – подчеркнул глава Астраханской области.

Особую признательность он выразил участникам первого в регионе товарищеского волейбольного матча сидя, который сыграли бойцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Губернатор отметил, что правительство Астраханской области совместно с профильными структурами создает условия для скорейшей адаптации ветеранов СВО к привычной жизни, чтобы они могли заниматься спортом, развиваться в различных направлениях и реализовывать себя в профессиональной сфере.

«Занятия физкультурой и спортом – важная часть реабилитации бойцов СВО. Эта возможность им предоставляется бесплатно в учреждениях, подведомственных региональному минспорту. Ветераны СВО могут заняться плаванием, фитнесом, мини-футболом, волейболом и другими активностями», – напомнила министр физической культуры и спорта Нина Ивашкина.

Программа фестиваля «Кубок Победы» включила соревнования на гребных тренажерах, броски в гандбольные ворота, дартс, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, упражнение на пресс, гиревой спорт. В «Семейную эстафету» вошёл комплекс спортивных состязаний и конкурсов. Губернатор вручил награды победителям соревнований. В частности, золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО 11-й ступени получил участник СВО Азамат Сатканов.

Финалист инициированной губернатором региональной кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Алексей Сикорский, который проходит стажировку в региональном министерстве физической культуры и спорта под наставничеством главы ведомства Нины Ивашкиной, в прошлом году был назначен заместителем директора Регионального центра спортивной подготовки «Каспий».На этой должности он курирует развитие адаптивного и массового спорта, создавая оптимальные условия для социальной адаптации через занятия физической культурой астраханцев с ограниченными возможностями здоровья. Одна из инициатив, реализующаяся в рамках этого направления, проект «СВОя команда», цель которого – развитие адаптивного спорта для людей с ОВЗ, в том числе для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью.