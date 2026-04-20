Глава Югры представит округ на форуме "Малая Родина – сила России"

В Москве начался III Всероссийский муниципальный форум "Малая Родин – сила России". Делегация Югры участвует в мероприятиях в Национальном центре "Россия".

Во время сессии "Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров" вместе с коллегами‑губернаторами из Тульской области, Кузбасса и Якутии руководитель Югры Руслан Кухарук обсудил роль местного уровня в укреплении управленческих команд и коммуникации с жителями. Полученный опыт подтвердил важность налаженных механизмов взаимодействия – это напрямую влияет на скорость решения проблем и качество обратной связи с жителями.

В Югре в региональный сегмент Народной программы "Единой России" включено 553 проекта. Из них уже реализован 431 проект. Сейчас идёт сбор предложений в новую Народную программу, написал губернатор в своём telegram-канале.