Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области представил опыт региона на форуме "Малая родина – сила России"

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на форуме "Малая Родина – сила России". Он рассказал, как власти делают регион привлекательным для инвестиций и комфортным для жизни.

Только за последние шесть лет благоустроено 850 дворов и общественных пространств. Власти советуются с жителями, что и где строить, вместе разрабатывают эскизы, проверяют качество работ. Такой прямой контроль – лучший залог результата.

"Используем все возможности нацпроекта "Инфраструктура для жизни" – строим дороги и развязки. В Тюмени 70% сетей заменили на полимерные. Потери воды снизили почти в три раза. Ведём большую работу с потенциальными инвесторами", - сообщил Моор в своём telegram-канале.

На местах действуют инвестиционные уполномоченные. Для каждой территории разработаны инвестиционные профили, в которых перспективные проекты отражены с чёткими параметрами. Проводятся бизнес-экскурсии, лучшие практики тиражируют.

В итоге за шесть лет в экономику области вложено больше 2,46 трлн руб. Развивается экономика и инфраструктура, растёт население. В Тюменской области живут более 1 миллиона 626 тыс. человек. И главное – больше становится семей с детьми, в том числе многодетных.

"Спасибо ВАРМСУ за возможность поделиться тюменским опытом и узнать о новых эффективных практиках создания комфортной среды. Благодарю Правительство России и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за всеобъемлющую поддержку. Реальное улучшение жизни людей – наша общая главная цель", - полагает губернатор.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2026 16:10 Мск Главы муниципальных округов Тюменской области участвуют во всероссийском форуме "Малая родина – сила России"

