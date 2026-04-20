В Иране с АЭС "Бушер" эвакуированы сотни сотрудников "Росатома"
Глава "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил об окончании эвакуации сотен сотрудников госкорпорации с АЭС "Бушер" в Иране.
В Ташкенте на полях "Иннопрома" Лихачёв сообщил, что более 600 человек вывезли в Россию с начала военных действий. Остались на площадке только добровольцы: это 20 человек на площадке "Бушер" и четыре человека – непосредственно в Тегеране.
"Их задача – поддерживать инфраструктуру, быть на связи с местным заказчиком, который все строительные активности прекратил", - цитирует "Интерфакс" Лихачёва.
В начале апреля около 200 российских специалистов эвакуировали с атомной станции "Бушер" в Иране. Россиян вывезли на автобусах. Эвакуация началась после разрыва снаряда вблизи АЭС.