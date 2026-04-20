Крупные промышленники Урала выдвинули кандидатов в депутаты и создали площадку для диалога

Представители крупнейших промышленных предприятий Свердловской области поддержали выдвижение консолидированных кандидатов для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" и последующих выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области, а также создание Уральского союза социально ответственных промышленников.

Отправной точкой стал круглый стол, который собрал представителей крупной промышленности региона (АО НПК "Уралвагонзавод", филиал НТМК ПАО "ЕВРАЗ", ОАО "УГМК"), органов власти, профсоюзных и ветеранских организаций.

Промышленники выступили за формирование понятной и эффективной депутатской вертикали на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, способной последовательно отстаивать интересы жителей индустриальных территорий.

"Единая команда кандидатов — это единственный способ предъявить избирателю понятную вертикаль ответственности за принятие решений, — отметил сенатор Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский. — Сегодня мы не принимаем кадровые решения. Мы обсуждаем, сможем ли мы добиться максимума пользы для территории на федеральном и региональном уровнях в условиях постоянного ужесточения конкуренции за ресурсы".

По итогам голосования были поддержаны следующие кандидаты для участия в предварительном голосовании "Единой России" и дальнейшей избирательной кампании:

В Законодательное собрание Свердловской области:

по ОИО №15 "Верхнепышминский" — Алексей Николаевич Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК".

по Верхнепышминской территориальной группе №15 — Александр Геннадьевич Высокинский, Сенатор Совета Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

по Верхнепышминской территориальной группе №15 — Дмитрий Юрьевич Галенковский, директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь".

по ОИО №19 "Дзержинский" — Владимир Николаевич Рощупкин, ​исполнительный директор АО "НПК "Уралвагонзавод".

по Дзержинской территориальной группе №19 — Дмитрий Александрович Скоропупов, генеральный директор АО "Уралкриомаш".

по ОИО №20 "Ленинский" — Вячеслав Викторович Погудин, депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

по ОИО №21 "Тагилстроевский" — Владимир Григорьевич Радаев, председатель первичной профсоюзной организации филиала НТМК ПАО "ЕВРАЗ" Горно-металлургического союза России.

по Тагилстроевской территориальной группе №21 — Константин Владимирович Миронов, операционный директор филиала НТМК ПАО "ЕВРАЗ".

В Государственную Думу Российской Федерации:

по ОИО №172 "Нижнетагильский" — Алексей Германович Свалов, начальник управления общественных связей службы генерального директора ОАО "УГМК".

"Главной задачей депутата Госдумы РФ я вижу привлечение федерального финансирования, — отметил Алексей Свалов. — А если у территории нет голоса и хорошего лоббиста — деньги уйдут в другую, более настойчивую территорию. Наш регион — центр обороноспособности и экономики России. Поэтому Москва должна слышать голос промышленного Урала!"

Также одним из центральных решений встречи стало принятие декларации о создании УРАЛПРОМСОЮЗА — общественного объединения, призванного стать площадкой для конструктивного диалога между крупными промышленными предприятиями Урала, муниципальной и региональной властью, профсоюзами, ветеранскими и общественными организациями.

Участники встречи отметили, что ведущие предприятия Урала за последние десятилетия накопили значительный опыт социального партнерства. Промышленники принимают непосредственное участие в развитии дорожной инфраструктуры, строительстве социальных и спортивных объектов, экологических программах, выстраивании качественно новой системы среднего и высшего профессионального образования. Однако новые вызовы требуют более тесной координации действий, объединения ресурсов и выработки единой стратегии развития.

Участники подчеркнули, что создание УРАЛПРОМСОЮЗА и поддержка консолидированных кандидатов — важный шаг к объединению усилий в интересах социально-экономического развития Урала и повышения качества жизни на территориях присутствия предприятий.

Кандидат в ЗС СО по ОИО № 19 "Дзержинский", исполнительный директор АО "НПК "Уралвагонзавод", депутат Законодательного Собрания СО Владимир Рощупкин со своей стороны отметил, что здесь собрались люди - представители промышленности региона, которые понимают, откуда что берётся, и "поэтому мы не падки на пустые обещания, важно, чтоб была реальная работа, потому что, если предприятие работает - работает всё вокруг".

Дмитрий Скоропупов, кандидат в ЗС СО по Дзержинской территориальной группе № 19, руководитель Горнозаводского Территориального подразделения (ГЗТП) Свердловского Областного Союза Промышленников и Предпринимателей (СОСПП), генеральный директор АО "Уралкриомаш", депутат Нижнетагильской городской Думы:

"УРАЛПРОМСОЮЗ" — новая площадка для объединения оборонных предприятий, предпринимателей и промышленников в целях социальной поддержки жителей территорий присутствия и, прежде всего, сотрудников предприятий. Ранее подобных комплексных платформ не существовало, хотя опыт взаимодействия есть — например, в рамках Свердловского областного союза промышленных предпринимателей и Союза оборонных предприятий. Задача Союза — сохранить и развить действующие социальные инициативы для достижения ощутимого положительного эффекта".

Вячеслав Погудин, кандидат в ЗС СО по ОИО № 20 "Ленинский", депутат Законодательного Собрания СО:

"Как председатель Социального комитета Законодательного Собрания Свердловской области отмечаю, что 65% регионального бюджета имеет социальную направленность — это отражает приоритеты региональной политики. При этом важно обеспечить поддержку предприятий региона — их стабильное функционирование гарантирует рост налоговых поступлений и создаёт условия для дальнейшего расширения социальных обязательств".

Владимир Радаев, кандидат в ЗС СО по ОИО № 21 "Тагилстроевский", Председатель первичной профсоюзной организации филиала НТМК ПАО "ЕВРАЗ" Горно-металлургического союза России, депутат Законодательного Собрания СО:

"Как представитель профсоюзного движения, акцентирую внимание на социальных вопросах, которые решает предприятие: организация отдыха и оздоровления сотрудников, обеспечение детского отдыха, поддержка детских садов, школ и иных социальных учреждений. Важнейшая задача "УРАЛ ПРОМСОЮЗа"— консолидация усилий депутатов всех уровней, от Совета Федерации до муниципального представительства, для комплексного решения этих вопросов в городах присутствия нашего объединения".

Дмитрий Галенковский, кандидат в ЗС СО по Верхнепышминской территориальной группе № 15, директор по персоналу и общим вопросам АО Уралэлектромедь:

"В решении социально значимых задач активно участвуют администрация, промышленный сектор и связка законодательного и исполнительного уровней государственной власти. Именно такое взаимодействие демонстрирует наибольшую эффективность: только совместными усилиями мы способны влиять на развитие городов и реализацию значимых инициатив. Их важность оценят жители — именно их мнение станет главным критерием нашей работы".