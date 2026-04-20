Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли три танкера

Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли всего три танкера, сообщает Reuters со ссылкой на спутниковый анализ.

По информации агентства, пролив преодолел танкер Nero, перевозящий нефтепродукты, судно с химическими продуктами и еще одно — с сжиженным углеводородным газом.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%. В связи с этим 18 апреля ВС Ирана восстановили контроль над Ормузским проливом.