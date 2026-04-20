Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и над территорией Ирана

Росавиация сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Также отменены рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ и из этой страны, сообщили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что при снятии ограничений учли позиции Минтранса и МИД России.

"Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе", - говорится в заявлении Росавиации.